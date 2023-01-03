Аномально высокие температуры фиксируют и в Украине.

Вместо обычно очень холодных декабря и января погода стала невероятно теплой, побив тысячи температурных рекордов на большей части европейского континента.

Как сообщает The watchers, в начале 2023 года от Испании и Франции до западной части России температура была на 10-20 градусов выше нормы, а с 31 декабря по 2 января были побиты тысячи температурных рекордов.

"Мы только что наблюдали самый теплый январский день за всю историю наблюдений во многих странах Европы", - сказал шотландский метеоролог Скотт Дункан.

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Как сообщается, только 1 января как минимум в семи странах наблюдалась самая теплая погода для этого месяца за всю историю наблюдений.

В Латвии температура поднялась до +11,1, в Дании +12,6, в Литве - до +14,6, в Беларуси зафиксировали +16,4, в Нидерландах +16,9, в Польше было +19, а в Чехиии воздух прогрелся до +19,6.

Польша пережила исторические +19 градусов ночью 1 января - температура, необычная даже в летнее время.

В тот же день в Германии были побиты сотни рекордов, когда температура поднялась до +19,4.

Аномальная жара также охватила Австрию, а в Румынии температура превысила +20! Всего за 3 дня в Германии было побито 982 месячных рекорда. Кипр был одной из самых жарких стран Европы с колоссальными +24,5.

Аномальная погода в Украине

В Украине также с начала года зарегистрировали аномально высокие температуры. Как сообщается, большинство станций побили свои рекорды

2 января во Львове было +14,9; в Ровно и Киеве воздух прогрелся до +13,2; в Виннице +13,1; в Конотопе было +8,6, а в Чернигове потеплело до +10,3.

Напомним, в Киеве посреди зимы начали цвести сакуры.

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