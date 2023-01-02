Температура воздуха ночью будет опускаться до -15 градусов.

В Украине царит аномальное тепло, 3 января на юге температура воздуха будет достигать +14 градусов. Но вскоре страну накроют морозы, правда, непродолжительные.

В Киеве 3-го января еще будет тепло, до +9 градусов, однако уже воздух станет постепенно "съезжать".

Как прогнозирует Наталья Диденко в своем Facebook, холодная масса зайдет в Украину 4-6 января. Пик морозов ожидается в период с 7 по 9 января:

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"Морозный пик придется на 7-9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10...-15 градусов".

А уже с 10-го января в Украине снова ожидается потепление, говорит синоптик.

Похолодание в Украине: прогноз синоптика Кибальчича

Как прогнозировал синоптик Игорь Кібальчич, на выходных, 7-8 января, в Украине продолжится похолодание, ожидается снег и мокрый снег.

"Температура воздуха в ночное время снизится до -8...-3°C в субботу и до -12...-7°C в воскресенье. Дневные значения температуры составят -7...-2°C", — говорит он.

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