Осадки ожидаются практически по всей стране. Сухо будет лишь в восточных областях.

Сегодня, 13 декабря, в Украине будет много осадков. На западе страны пройдут снегопады, а на севере в центре и на юге - дожди. Сухо будет лишь в восточных областях. Температура продолжит понижаться. Например, жителей западных областей в течение дня ожидают -2°...+3°. Теплее всего будет на юге Украины.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -6°, днем -2°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег.

В Тернополе 13 декабря ночью будет -4°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, ночью -3°, днем -1°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -2°...+3°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Виннице сегодня будет -1°...+5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°, возможен мокрый снег.

В Одессе 13 декабря - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +3°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +4°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +2°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+11°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.

Народные приметы на 13 декабря

13 декабря - Андрея. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная.

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Автор: Екатерина Лиманская