Ожидается снег, мокрый снег и даже кое-где дожди.

Атмосферные фронты пройдут с осадками по Украине, начиная с ближайшей ночи и до вечера 12 февраля. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале.

"Снег и мокрый снег сначала появятся в западных и северных областях, затем подвинутся на центр и в Харьковскую и Одесскую области. Где-то даже будет дождь", — говорит она.

Днем в воскресенье осадки прекратятся в большинстве областей Украины, задержавшись только на Запорожье, Луганщине, Донетчине, южных районах Харьковщины и в Крыму. Возможны штормовые порывы ветра.

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В воскресенье, 12 февраля, температура воздуха в большинстве областей ночью 0...-5 градусов мороза, днем - оттепель. В Киеве ночью будет идти снег, однако днем осадки маловероятны, возможно солнышко. Но будет порывистый ветер, столбики термометров днем будут показывать 0...+2 градуса.

По прогнозу синоптика, такая синоптическая ситуация продлится до Сретения, 15-го февраля.

Прогноз от Погода УНИАН на выходные

Как сообщалось, в ближайшие выходные, 11 и 12 февраля, погода в Украине резко изменится. Температура поднимется, а вместе с потеплением придут осадки в виде снега и мокрого снега.

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