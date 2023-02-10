Осадки в разных частях страны ожидаются и в субботу, и в воскресенье.

В ближайшие выходные, 11 и 12 февраля, погода в Украине резко изменится. Температура поднимется, а вместе с потеплением придут осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -2°, днем +2°, мокрый снег. В воскресенье ночью ожидается -3°, а днем +1°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -3°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье ночью -6°, днем +1°, облачно с прояснениями.

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В Луцке в субботу ночью -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег. В воскресенье - практически безоблачно, ночью -4°, днем +2°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха -4°...+2°. В воскресенье температура будет -4°...+1°, практически безоблачно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье - небольшая облачность, -2°...+3°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -6°, днем 0°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -6°...0°, небольшая облачность, снег.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье температура составит -4°...0°, небольшая облачность, снег.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, -8°...+1°. В воскресенье - пасмурно, снег, -4°...+2°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью -8°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -5°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -9°, днем +1°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°, небольшой снег.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем 0°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой снег, температура составит -4°, днем +1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно, температура ночью -12°, днем до -4°. В воскресенье ночью температура составит -4°, днем столбики термометров покажут -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит 0° ночью и +1° днем.

В Трускавце в субботу будет опасмурно, сплошная облачность, температура до -1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура 0°...-1°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до -1°. В воскресенье - практически безоблачно, -4°...+1°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -2°...+4°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура -7°...0°. В воскресенье - пасмурно, небольшой мокрый снег, температура -4°...+2°.

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