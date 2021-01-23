В Украине – потепление: прогноз погоды на 23 января (карта)

Резкое потепление формирует сосульки. Украинцев просят быть особенно осторожными под крышами домов и всевозможными конструкциями.

В Украине продолжает теплеть, на дорогах местами гололед / фото УНИАН, Чузавков Сергей

Погода в Украине в субботу, 23 января, будет не похожей на зимнюю. Никаких морозов и снегопадов, которые недавно свирепствовали в почти всех областях. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся выше отметки +10.

Прохладнее всего будет на Сумщине, Черниговщине и в Киевской области. Местным жителям синоптики обещают всего + 2...+4. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По-весеннему тепло на Западе и Юге. Здесь воздух прогреется до +7...+11. Рекордные температурные показатели в Крыму – +11...+13 градусов.

В центральной Украине и на Востоке резкого скачка температуры не предвидится. Метеорологи обещают от +3 до + 6.

Суббота, 23 января, будет небогата на осадки. Их на территории Украины не прогнозируют вообще. Из-за туч будет выглядывать зимнее солнце.

Что касается Киева, то жителям и гостям столицы все же лучше не обращать внимания на солнечные лучи и одеться согласно прогнозу: + 2...+4.

"Даже в ночные часы морозы маловероятны, разве что где-то какой-то малыш-"минус" выпустит мамину руку и потеряется в северной части Украины, до -1...-3 градусов. Кто будет скучать за холодом, поэтому порывистый ветер снижать теплый температурный комфорт", – написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

Резкое потепление формирует сосульки. Украинцев просят быть особенно осторожными под крышами домов и всевозможными конструкциями.

"Будьте особенно осторожны под крышами домов и всевозможными конструкциями. И окликайте рыбаков как можно ближе к берегу - проруби становятся коварнее", - советует Наталья Диденко.

На дорогах местами гололед

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На Ужоцком, Ивашковском и Орявском перевалах дождь, на остальных перевалах без осадков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 23 января:

Ужгород- + 9...+11

Львов- + 9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь - +7...+9

Черновцы- + 9...+11

Хмельницкий – +7...+9

Луцк- + 8...+10

Ровно- + 8...+10

Житомир - +3...+5

Винница- + 4...+6

Одесса- + 8...+10

Николаев - +7...+9

Херсон- + 9...+11

Симферополь- + 11...+13

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы - +3...+5

Чернигов- + 2...+4

Сумы- + 2...+4

Полтава - +3...+5

Днепр- + 4...+6

Запорожье- + 7...+9

Донецк- + 4...+6

Луганск - +3...+5

Харьков- + 4...+6

Киев- + 2...+4

Прогноз погоды в Украине на 23 января / данные Укргидрометцентра

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