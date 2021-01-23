В Украине – потепление: прогноз погоды на 23 января (карта)
Резкое потепление формирует сосульки. Украинцев просят быть особенно осторожными под крышами домов и всевозможными конструкциями.
Погода в Украине в субботу, 23 января, будет не похожей на зимнюю. Никаких морозов и снегопадов, которые недавно свирепствовали в почти всех областях. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся выше отметки +10.
Прохладнее всего будет на Сумщине, Черниговщине и в Киевской области. Местным жителям синоптики обещают всего + 2...+4. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Часть Украины накроет снег: ожидаются метели и гололедица
По-весеннему тепло на Западе и Юге. Здесь воздух прогреется до +7...+11. Рекордные температурные показатели в Крыму – +11...+13 градусов.
В центральной Украине и на Востоке резкого скачка температуры не предвидится. Метеорологи обещают от +3 до + 6.
Суббота, 23 января, будет небогата на осадки. Их на территории Украины не прогнозируют вообще. Из-за туч будет выглядывать зимнее солнце.
Что касается Киева, то жителям и гостям столицы все же лучше не обращать внимания на солнечные лучи и одеться согласно прогнозу: + 2...+4.
"Даже в ночные часы морозы маловероятны, разве что где-то какой-то малыш-"минус" выпустит мамину руку и потеряется в северной части Украины, до -1...-3 градусов. Кто будет скучать за холодом, поэтому порывистый ветер снижать теплый температурный комфорт", – написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.
Резкое потепление формирует сосульки. Украинцев просят быть особенно осторожными под крышами домов и всевозможными конструкциями.
"Будьте особенно осторожны под крышами домов и всевозможными конструкциями. И окликайте рыбаков как можно ближе к берегу - проруби становятся коварнее", - советует Наталья Диденко.
На дорогах местами гололед
Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На Ужоцком, Ивашковском и Орявском перевалах дождь, на остальных перевалах без осадков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 23 января:
- Ужгород- + 9...+11
- Львов- + 9...+11
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь - +7...+9
- Черновцы- + 9...+11
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк- + 8...+10
- Ровно- + 8...+10
- Житомир - +3...+5
- Винница- + 4...+6
- Одесса- + 8...+10
- Николаев - +7...+9
- Херсон- + 9...+11
- Симферополь- + 11...+13
- Кропивницкий – +3...+5
- Черкассы - +3...+5
- Чернигов- + 2...+4
- Сумы- + 2...+4
- Полтава - +3...+5
- Днепр- + 4...+6
- Запорожье- + 7...+9
- Донецк- + 4...+6
- Луганск - +3...+5
- Харьков- + 4...+6
- Киев- + 2...+4
Погода в Украине: что стоит знать
- Винница+4°... 0°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+5°... -1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+10°... -1°
- Киев+3°... -1°
- Кропивницкий+5°... +3°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+8°... 0°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+8°... +4°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+7°... 0°
- Симферополь+12°... +7°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+4°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницкий+6°... -1°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+9°... -2°