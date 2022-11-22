Неблагоприятная погода ожидается на западе и юге Украины.

В Украине на 23 ноября объявили желтый уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. В частности, по данным Укргидрометцентра, ожидается туман, гололед и гололедица.

"23 ноября ночью и утром в западной и южной частях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, днем 23 ноября в большинстве западных областей ожидается гололед. На дорогах, кроме южных и большинства центральных областей, местами будет гололедица. В связи с этим объявлен I уровень опасности.

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Справка УНИАН. I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Погода в Украине на этой неделе

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшее время погода в Украине сохранится неустойчивой с периодическими осадками различной интенсивности, колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления. По его данным, на этой неделе температура воздуха в стране окажется выше средних многолетних показателей.

Как сообщает Погода УНИАН, в ближайшую неделю украинцев ждет нестабильная погода с температурными "качелями" и периодическими дождями. Наиболее сильно перепады температуры будут заметны на Левобережье. Практически всю неделю в Украине ожидается пасмурная погода с минимальным количеством солнца.

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