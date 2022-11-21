В ближайшие 7 дней в Украине ожидаются скачки температуры, осадки и много облачности.

В ближайшую неделю украинцев ждет нестабильная погода с температурными "качелями" и периодическими дождями. Наиболее сильно перепады температуры будут заметны на Левобережье. Практически всю неделю в Украине ожидается пасмурная погода с минимальным количеством солнца. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя начнется с существенных температурных контрастов. На западе и севере Украины будет всего -1°...+2°, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до +13°...+16°. В Крыму - до +20°. По всей стране будет пасмурно. Местами в западных, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут дожди или снег в зависимости от температуры.

Во вторник, 22 ноября, температурные контрасты немного сгладядся за счет похолодания на юге и юго-востоке до +6°...+12°. На западе и севере Украины по-прежнему будет холоднее всего, -1°...+2°. На востоке, в Запорожской и области и в Крыму ожидаются дожди.

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В среду, 23 ноября, на Левобережье ожидается резкое похолодание. Так, на востоке Украины столбики термомтеров покажут всего +3°...+5°, а на юге будет от +7° до +12°.

В западных областях, на юге и местами в центре пройдут дожди и мокрый снег.

В середине недели, 24 ноября, по всей Украине ожидается "плюс", на юге и востоке температура поднимется на пару градусов. В большинстве областей будет пасмурно и дождливо.

Перед выходными, 25 ноября, на востоке вновь немного похолодает, за счет чего в большинстве областей температура будет в пределах +2°...+6°. Лишь на юге и в некоторых центральных областях будет теплее, +7°...+12°. Местами пройдут дожди, а на западе страны возможен снег.

На выходных в Украине ожидается пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура к концу недели в большинстве областей установится на уровне +2°...+4°, лишь на юге и местами в центре будет теплее, +6°...+10°.

Народный прогноз на неделю

21 ноября - Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Утром иней - на большие снега, а туман - на оттепель.

22 ноября - Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Иней на деревьях - на морозы, туман - на оттепель.

23 ноября - Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.

24 ноября - день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. Если день теплый, то зима будет теплая, если же холодный, то вся зима будет холодная.

25 ноября - Если дождь или снег, то будет оттепель до 4 декабря. Выпал снег - весна будет поздней.

26 ноября - Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Иней на деревьях - на хороший урожай.

27 ноября - день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Если облачно или снежно - май будет дождливый.

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