Во многих областях сегодня будут грозы.

На понедельник, 7 августа, во многих областях Украины объявлен повышенный уровень опасности. Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о грозах.

"7 августа днем в западных, северных и большинстве центральных областей грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине 7 августа-прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в большинстве южных, восточных областей и в Крыму сохранится сухая жаркая погода с температурой 28-33°, на востоке - до 38°.

На остальной территории характер погоды изменится: ожидаются кратковременные дожди с грозами, в западных областях - местами значительные дожди. Температура ночью днем составит 21-26°, в западных, Житомирской и Винницкой областях будет свежее, 18-23°.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный с переходом на западный, его скорость составит 7-12 м/с.

В Киеве и области сегодня также ожидается смена погоды. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, а также снижение температуры: в столице - до 23-25°, а по области столбики термометров покажут 21-26°.

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