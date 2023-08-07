Во многих областях пройдут дожди и грозы.

Неделя в Украине начнется с долгожданного похолодания, которое сегодня затронет западные и северные области. Тут, а также в отдельных центральных областях пройдут дожди и грозы, благодаря чему температура снизится до +18°...+29°. Сильная жара с температурой +31°...+37° останется на востоке, юге и в некоторых центральных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +29°, гроза.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сполшлная облачность. Ночью +14°, днем +18°, сильный дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.

В Тернополе 7 августа ночью будет +17°, днем +20°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +19°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +19°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +19°, пасмурно, дожди с грозами.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°.

В Виннице сегодня будет +18°...+22°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в понедельник будет ночью +20° днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +28°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +31°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +24°...+33°.

В Одессе 7 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +25°, днем +34°, ясно и безоблачно..

В Сумах сегодня температура воздуха составит +22°...+31°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°.

В Днепре температура ночью будет +25°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +20°...+29°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +37°.

Приметы погоды 7 августа

7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".

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