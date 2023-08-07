Сегодня на западе и севере станет намного прохладнее / фото УНИАН

Неделя в Украине начнется с долгожданного похолодания, которое сегодня затронет западные и северные области. Тут, а также в отдельных центральных областях пройдут дожди и грозы, благодаря чему температура снизится до +18°...+29°. Сильная жара с температурой +31°...+37° останется на востоке, юге и в некоторых центральных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +29°, гроза.
  • Во Львове в понедельник будет пасмурно, сполшлная облачность. Ночью +14°, днем +18°, сильный дождь.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.
  • В Тернополе 7 августа ночью будет +17°, днем +20°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +19°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +19°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +19°, пасмурно, дожди с грозами.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°.
  • В Виннице сегодня будет +18°...+22°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +20° днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+28°, небольшая облачность, ливень.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +28°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +31°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +24°...+33°.
  • В Одессе 7 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +32°.
  • В Запорожье температура ночью +25°, днем +34°, ясно и безоблачно..
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +22°...+31°, небольшая облачность.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°.
  • В Днепре температура ночью будет +25°, днем +34°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +20°...+29°.
  • В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +37°.
7 августа на юге и востоке будет очень жарко / фото УНИАН

Приметы погоды 7 августа

7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".

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