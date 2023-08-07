Неделя в Украине начнется с долгожданного похолодания, которое сегодня затронет западные и северные области. Тут, а также в отдельных центральных областях пройдут дожди и грозы, благодаря чему температура снизится до +18°...+29°. Сильная жара с температурой +31°...+37° останется на востоке, юге и в некоторых центральных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +29°, гроза.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно, сполшлная облачность. Ночью +14°, днем +18°, сильный дождь.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.
- В Тернополе 7 августа ночью будет +17°, днем +20°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +19°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +19°, пасмурно, дожди с грозами.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°.
- В Виннице сегодня будет +18°...+22°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в понедельник будет ночью +20° днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+28°, небольшая облачность, ливень.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +28°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +31°, практически безоблачно.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +24°...+33°.
- В Одессе 7 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +32°.
- В Запорожье температура ночью +25°, днем +34°, ясно и безоблачно..
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +22°...+31°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°.
- В Днепре температура ночью будет +25°, днем +34°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +20°...+29°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +37°.
Приметы погоды 7 августа
7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".