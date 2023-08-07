Сегодня в столице и в Киевской области ожидается смена погоды.

Сегодня, 7 августа, в Киеве и Киевской области ожидается изменение и ухудшение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Характер погоды изменится: облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами",- предупреждают синоптики.

По их данным, сегодня на Киевщине ожидается юго-восточный с переходом на западный ветер, его скорость составит 7-12 м/с.

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По области ожидается снижение дневной температуры до 21-26°, а в столице столбики термометров покажут 23-25°.

Из-за непогоды в Киеве и области Укргидрометцентр объявил І уровень опасности.

Погода 7 августа - прогноз по Украине

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украину ворвется долгожданное похолодание. Ощутимое снижение температуры ожидается на западе и севере, а также в Винницкой области. В частности, на западе Украины и в Винницкой области столбики термометров покажут только +18°...+22°, а на севере будет +25°...+31°. На востоке еще задержится мощная жара, +35°...+37°. В центральной части Украины будет +28°...+34°, а на юге воздух прогреется до +29°...+34°.

Также на западе, севере и в некоторых центральных областях сегодня будет дождливо.

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