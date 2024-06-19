Погода ухудшится уже ближайшей ночью.

Уже ближайшей ночью в Украине ожидается ухудшение погоды. Непогода будет бушевать в Украине и в течение дня 20 июня. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"20 июня ночью в северных и большинстве западных областей, днем в Украине, кроме запада, грозы. Днем в отдельных районах центральных, южных и восточных областей град и шквалы 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды почти по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине - прогноз на 20 июня

20 июня в Украине, по данным Укргидрометцентра, ожидается переменная облачность.

Ночью в северных и большинстве западных областей пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем по всей стране, кроме запада, также пройдут дожди, в отдельных районах центральных, южных и восточных областей ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по всей стране снизится до +15°...+20°. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях столбики термометров покажут +21°...+26°, на остальной территории будет +28°...+33°.

Изменение погоды в Украине - что известно

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 20 июня в Украину придет атмосферный фронт, из-за чего кратковременные дожди с грозами пройдут в западных, северных областях, местами в центральной части и вечером на Харьковщине.

Вместе с дождями в Украине снизится и температура. Днем будет +22...+27 градусов, а на юге и востоке еще задержится жара, +28...+33 градуса.

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