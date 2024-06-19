Часть страны накроют дожди и грозы.

В четверг, 20 июня, погода в большинстве областей Украины изменится. На западе, в большинстве северных, а также местами в цетнральной части Украины температура снизится до +22°...+24°. Также практически по всему левобережью, в большинстве центральных и в некоторых южных обалстях пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +24°, дождь.

Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +17°, днем +22°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +16°, днем +23°.

В Тернополе 20 июня ночью будет +19°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +21°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +19°...+23°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг ночью будет +19°, днем +23°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +26°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+29°, гроза.

В Одессе 20 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью будет +20°, днем +33°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +27°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +32°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.

Приметы погоды 20 июня

Дождь в этот день предвещает плохой урожай ржи, а 20 июня - на долгую непогоду.

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