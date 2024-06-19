Во многих областях завтра будут дожди, грозы и сильный ветер.

В четверг, 20 июня, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет не только похолодание, но и опасные явления: грозы и сильные порывы ветра. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В западных, северных областях, местами в центральной части и вечером на Харьковщине пройдут кратковременные дожди с грозами", - прогнозирует синоптик.

За фронтом в этих областях ослабнет жара, днем ожидается +22...+27 градусов. Только на юге и востоке Украины, по данным синоптика, еще будет жарко, +28...+33 градуса.

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"Внимание!" Завтра в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер преимущественно северо-западного направления, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду!" - предупредила эксперт по погоде.

В Киеве жара также сдаст позиции, будет +22...+24 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

"Осторожно! Завтра в столице предполагается сильный северо-западный ветер!" - также отметила синоптик.

21-22 июня, по ее словам, температура несколько снизится также на востоке и юге Украины, однако в дальнейшем "лето вернется из короткой командировки и наведет порядок жарой, короткими дождями".

Новая волна жары мчится в Украину - что известно

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, похолодание, которое 20 июня придет в Украину, будет кратковременным. Уже в конце недели температура снова повысится до +29...+34°, а на юге вообще будет до +36°.

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