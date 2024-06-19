Сегодня нас ждет настоящая летняя жара.

Сегодня в Украине ожидается жаркая погода, а уже завтра, 20 июня, дышать во многих областях станет легче, температура снизится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

"А 20-го июня в Украину приедет холодный атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях температура воздуха снизится до +20...+25 градусов, а в северных районах Черниговщины и Сумщины даже до +18...+22 градусов!" - сообщила она.

Снижение температуры воздуха, по словам эксперта, будет сопровождаться дождями и грозами, однако восток, юг и значительная часть центральных областей еще останутся и в среду, и в четверг среди солнца и жары.

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"В связи с прохождением 20-го июня атмосферного фронта атмосферное давление снизится, скачки давления и градусов могут негативно повлиять на метеопатов, особенно на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - предостерегла синоптик.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

20 июня в Киев также придет холодный атмосферный фронт. Благодаря ему, по данным Наталки Диденко, в столице посвежеет до +20...+23 градусов. Также в Киеве предполагается кратковременный дождь с грозой.

Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, сегодня в Киеве ожидается самый жаркий день недели. Воздух в столице прогреется до +30°, будет сузо и облачно.

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