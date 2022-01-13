На завтра по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

На завтра, 14 января, по всей Украине объявили штормовое предупреждение. В большинстве областей будет доминировать II уровень опасности, оранжевый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, 14 января ночью в западных областях, а днем по всей Украине, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 25-27 м/с. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Также, по данным синоптиков, 14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололедица. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, по прогнозам синоптиков, уже сегодня, 13 января, погода в Украине начнет резко меняться из-за "ныряющего" циклона по имени Elsa. Сегодня теплый фронт циклона достигнет территории Украины, в связи с чем пройдут снегопады, особенно на Левобережье. Температура воздуха вместе с этим начнет стремительно повышаться, начиная с запада и северо-запада Украины. Однако основное ухудшение погоды произойдет в пятницу, отметил синоптик Игорь Кибальчич.

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