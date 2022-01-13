Уже сегодня циклон Elsa придет на территорию Украины.

Уже сегодня, 13 января, погода в Украине начнет резко меняться из-за "ныряющего" циклона по имени Elsa.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По словам синоптика, сегодня теплый фронт циклона достигнет территории Украины, в связи с чем пройдут снегопады, особенно на Левобережье. Температура воздуха начнет стремительно повышаться, начиная с запада и северо-запада Украины. Однако основное ухудшение погоды произойдет в пятницу, отметил синоптик.

"Погода в Украине ожидается неустойчивой и переменчивой, с резкими колебаниями атмосферного давления и сильным ветром. В пятницу и субботу, 14-15 января, по всей территории страны произойдет усиление западного и северо-западного ветра до 15-20 м/с, а местами даже до 22-24 м/с", - предупреждает специалист.

По его данным, увеличение скорости ветра будет сопровождаться выпадением осадков в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь и слякоть. В восточных и северных областях Украины не исключены кратковременные метели и снежные заносы.

Читайте такжеВ четверг в Украине начнется потепление: местами температура подскочит выше нуля

"А в субботу, 15 января, снова дождь перейдет в снег в связи со снижением температуры и затоком холодной воздушной массы с севера", - прогнозирует синоптик.

По его словам, сначала произойдет кратковременная оттепель до 0...+5 °С, а в субботу и воскресенье опять температура опустится до -7...-2 °С.

"Такая ситуация будет способствовать сохранению гололедицы на дорогах и тротуарах", - говорит синоптик.

Напомним, на сегодня в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: