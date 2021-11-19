На сегодня, 19 ноября, в западных областях Украины из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"19 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине 19 ноября
В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +6°, дождь.
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +7°, днем +8°, дождь.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +9°, небольшой дождь.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +7°, днем +8°, сильный дождь.
В Тернополе 19 ноября ночью будет +7°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Хмельницком будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +7°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +8°, небольшой дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+6°, пасмурно, ливень.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +8°, небольшой дождь.
В Виннице будет +6°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Житомире в пятницу будет ночью +7°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха+1°...+5°, ливень.
В Одессе 19 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°, небольшой дождь.
В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°, легкий дождь.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Сумах температура воздуха составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождём.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +2°, легкий дождь.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+5°, легкий дождь.
В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.
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