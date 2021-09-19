В одном регионе без электричества остались почти 20 населенных пунктов.

В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 32 населенных пункта.

О последствиях непогоды сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Сумской области без света 18 населенных пунктов, в Николаевской – 8, в Черниговской – 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Укргидрометцентре предупреждали, что 18 сентября почти на всей территории украинского государства ожидается сильный ветер и дождь. По сведениям синоптиков, непогода не грозила восточным регионам и захваченному Россией Крыму.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в воскресенье, 19 сентября, в большинстве регионов будет дождливая. Днем серьезные осадки не прогнозировались только в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Максимальная температура в южных областях ожидалась +24 градуса, в западных – 15 градусов тепла, в центральных – 19 градусов тепла, а в восточных – до +21 градуса.

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Авторы: Светлана Закелова, Екатерина Присяжнюк