По состоянию на 7 часов 6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Где нет света
- В Хмельницкой области обесточены 206 населенных пунктов;
- Киевской - 63;
- Тернопольской - 42;
- Черновицкой - 39;
- Львовской - 36;
- Винницкой - 29;
- Житомирской - 23;
- Кировоградской - 2.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
На территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) подтоплено 2 жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 дворов, 8 хозяйственных зданий, 1 насосную станцию и частично повреждено 4 кровли, повалены 155 деревьев.
Жертв и пострадавших нет.
Непогода в Черновицкой области
По данным спасателей, 5 – 6 августа на территории области разрезано и убрано 8 поваленных деревьев. От ГСЧС привлекалось 14 человек и 4 единиц техники.
По данным местных изданий, циклон Генри пронесся над Черновцами и направился на восток.
Вечером 5 августа по территории Черновицкой области пронесся ураган с дождем и грозами, местами даже выпал град, сообщает "Черновицкий проминь".
По данным издания molbuk.ua, мощный ливень с градом уничтожил урожай крестьян, а сильный ветер сорвал крыши жилых домов в нескольких селах.
В частности, в результате сильного порывистого ветра и ливня снесло крыши некоторых домов. Кроме того, в домах, в которых сорвало покрытие крыш, вода просочилась внутрь комнат.
Вместе с тем, ураган повредил опоры линий электропередач, вырвал три электрических столба, в результате чего несколько улиц остались без электроснабжения. Сильными потоками воды разрушено дорожное покрытие автомобильных дорог.