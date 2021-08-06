Непогода бушевала в западных и северных областях.

По состоянию на 7 часов 6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Где нет света

В Хмельницкой области обесточены 206 населенных пунктов;

Киевской - 63;

Тернопольской - 42;

Черновицкой - 39;

Львовской - 36;

Винницкой - 29;

Житомирской - 23;

Кировоградской - 2.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) подтоплено 2 жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 дворов, 8 хозяйственных зданий, 1 насосную станцию ​​и частично повреждено 4 кровли, повалены 155 деревьев.

Жертв и пострадавших нет.

Непогода в Черновицкой области

По данным спасателей, 5 – 6 августа на территории области разрезано и убрано 8 поваленных деревьев. От ГСЧС привлекалось 14 человек и 4 единиц техники.

По данным местных изданий, циклон Генри пронесся над Черновцами и направился на восток.

Вечером 5 августа по территории Черновицкой области пронесся ураган с дождем и грозами, местами даже выпал град, сообщает "Черновицкий проминь".

По данным издания molbuk.ua, мощный ливень с градом уничтожил урожай крестьян, а сильный ветер сорвал крыши жилых домов в нескольких селах.

В частности, в результате сильного порывистого ветра и ливня снесло крыши некоторых домов. Кроме того, в домах, в которых сорвало покрытие крыш, вода просочилась внутрь комнат.

Вместе с тем, ураган повредил опоры линий электропередач, вырвал три электрических столба, в результате чего несколько улиц остались без электроснабжения. Сильными потоками воды разрушено дорожное покрытие автомобильных дорог.

Авторы: Екатерина Лиманская, Лидия Селезнева