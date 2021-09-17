Непогоды стоит ожидать в большинстве областей Украины, кроме восточных.

На завтра, 18 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение. В частности синоптики предупреждают о дождях и сильном ветре. Непогода ожидается практически повсеместно, кроме восточных областей и Крыма.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"18 сентября ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.

Также отмечается, что в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

На выходных практически на всей территории Украины ожидаются дожди, а со следующей недели будет наблюдаться значительное снижение температуры.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

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"Этот уик-энд принесет нам серую и сырую погоду, циклон обеспечит дожди, практически по всей территории страны. Температура начнет снижаться, особенно ощутимо это будет в начале следующей недели, когда станут преобладать ветры с северо-запада и начнет поступать холодный воздух", - говорится в сообщении.

Также дается совет на следующую неделю не забыть приготовить осенний гардероб.

Завтра, 18 сентября, в Украине, кроме крайнего востока, пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы и усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью 10-17°, днем ​​в западных и северных областях 12-19°, на остальной территории 18-24°.

Кроме того, 19-20 сентября небольшие, на севере и востоке страны местами умеренные дожди. Постепенное снижение температуры ночью до 2-8° тепла, днем ​​до 6-12°, на юге страны ночью 8-14°, днем ​​13-19°.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Виталий Саенко