На завтра, 18 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение. В частности синоптики предупреждают о дождях и сильном ветре. Непогода ожидается практически повсеместно, кроме восточных областей и Крыма.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"18 сентября ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.
Также отмечается, что в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине на выходных
На выходных практически на всей территории Украины ожидаются дожди, а со следующей недели будет наблюдаться значительное снижение температуры.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.
Читайте такжеНа выходных Украину зальют дожди и сильно похолодает (карта)
"Этот уик-энд принесет нам серую и сырую погоду, циклон обеспечит дожди, практически по всей территории страны. Температура начнет снижаться, особенно ощутимо это будет в начале следующей недели, когда станут преобладать ветры с северо-запада и начнет поступать холодный воздух", - говорится в сообщении.
Также дается совет на следующую неделю не забыть приготовить осенний гардероб.
Завтра, 18 сентября, в Украине, кроме крайнего востока, пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы и усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура ночью 10-17°, днем в западных и северных областях 12-19°, на остальной территории 18-24°.
Кроме того, 19-20 сентября небольшие, на севере и востоке страны местами умеренные дожди. Постепенное снижение температуры ночью до 2-8° тепла, днем до 6-12°, на юге страны ночью 8-14°, днем 13-19°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: