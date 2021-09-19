Заморозки в нашей стране ожидаются уже в конце следующей недели, отметил эксперт.

Заморозки в Украине грозят центральным областям в конце сентября.

В нашей стране заморозки ожидаются вблизи субботы, 25 сентября, поделился прогнозом народный синоптик Леонид Горбань с Obozrevatel.

По его словам, в конце месяца заморозки не грозят южным регионам украинского государства.

Собеседник предупредил, что в Украине резко похолодает во второй половине сентября.

Эксперт также говорил, что в первой половине октября температура воздуха будет гораздо выше, чем во второй половине текущего месяца.

Ранее Леонид Горбань говорил, что первые заморозки в южной части Украины прогнозируются с 21 по 26 октября.

Народный синоптик также прогнозировал, что в стране в октябре будет два теплых периода, которые можно назвать "бабьим" летом.

Синоптик также сказал, что в южной части Украины "бабье" лето спрогнозировано 13-14 числа и 21-го. Горбань добавил, что в первый теплый период температура воздуха может прогреться до +21 градуса, а на протяжении 21 числа – до +16.

Напомним, замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня говорила, что период классического "бабьего" лета в нашей стране продлится до 13 сентября.

Эксперт добавила, что до 13 числа ночная температура ожидалась до +15 градусов, а дневная в большинстве регионов могла достигать +25 градусов, а на юге даже до +28.

В воскресенье, 19 сентября, самая высокая дневная температура прогнозировалась на юге – до +24 градусов. На западе максимальная температура спрогнозирована +15, в центре – до +19, а на востоке – до +21-го.

Автор: Екатерина Присяжнюк