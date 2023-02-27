Толчки ощутили в одной из крупнейших провинций Турции.

В понедельник, 27 февраля 2023 года, Турцию сотрясло новое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в районе города Измир, который находится на западе страны и является третьим городом Турции по количеству населения.

Как сообщает Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) в Twitter, магнитуда нового землетрясения составила 4,1.

По данным AFAD, землетрясение произошло в 21:22 по местному времени (20:22 по Киеву) в Измирском заливе. Очаг подземных толчков находился на глубине 14,5 километров.

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Землетрясения в Турции

Уже несколько недель в разных районах Турции происходят землетрясения. Так, 27 февраля толчки магнитудой 5,6 зафиксировали в провинции Малатья. В результате землетрясения пострадали люди, есть разрушения.

25 февраля в центральной провинции Нигде было зафиксировано землетрясение магнитудой выше 5. Сейсмологи отметили, что очаг толчков залегал на глубине 7 километров.

Однако самыми разрушительными были мощные землетрясения, которые сотрясли юго-восток Турции и приграничные районы Сирии. 6 февраля произошло два землетрясения магнитудой выше 7 и десятки афтершоков. С тех в Турции постоянно фиксируют новые толчки. Жертвами тех землетрясений в Турции и Сирии стали уже свыше 50 тысяч человек.

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