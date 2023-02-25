Только в Турции в результате землетрясений погибли более 44 тысяч человек.

Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии, которые произошли 6 февраля 2023 года, снова увеличилось. Число погибших превысило 50 тысяч.

"Согласно последним данным обеих стран, число погибших в результате землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии в начале этого месяца, превысило 50 тыс. человек", – сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что по данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны (AFAD), только в Турции в результате землетрясений погибли 44 тыс. 218 человек.

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В Сирии в результате стихийного бедствия погибли 5 тыс. 914 человек.

Землетрясения в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции и в приграничных районах Сирии произошли два землетрясения магнитудой свыше 7. Потом были десятки афтершоков.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский издал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции. Уже на следующий день ГСЧС направила в Турцию на ликвидацию последствий землетрясения 87 специалистов, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.

После мощных землетрясений в Турции время от времени фиксируют новые подземные толчки различной силы. 25 февраля там произошло новое землетрясение магнитудой более 5.

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