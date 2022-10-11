В течение дня в столице воздух прогреется всего до +15°.

В среду, 12 октября, в Киеве будет прохладный, но сухой день.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В ночь на среду температура в столице опустится до +8°, а днем столбики термометров повысятся до +15°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

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Ветер будет северо-западный, его скорость составит 1,1 - 2,8 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 752-754 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +14°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Тернополе 12 октября ночью будет +7°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+18°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь, ночью +11°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +7°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +8°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+13°.

В Одессе 12 октября - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +18°.

В Херсоне в среду ночью +5°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +15°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+11°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +3°...+15°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +13°.

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