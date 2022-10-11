В среду, 12 октября, в Киеве будет прохладный, но сухой день.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В ночь на среду температура в столице опустится до +8°, а днем столбики термометров повысятся до +15°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет северо-западный, его скорость составит 1,1 - 2,8 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 752-754 миллиметра ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +14°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
В Тернополе 12 октября ночью будет +7°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +15°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+18°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь, ночью +11°, днем +14°.
В Виннице завтра будет +7°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в среду будет ночью +8°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+13°.
В Одессе 12 октября - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +18°.
В Херсоне в среду ночью +5°, днем +17°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +15°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +2°...+11°, небольшая облачность.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +13°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +3°...+15°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +13°.