В среду, 12 октября, погода в Украине будет сухой, но прохладной. Небольшие дожди возможны лишь в Черновицкой области. Температура в большинстве областей будет около +14°...+15°, местами похолодает до +11°...+13°, а на юге воздух прогреется до +15°...+18°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +15°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +14°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
- В Тернополе 12 октября ночью будет +7°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +15°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+18°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь, ночью +11°, днем +14°.
- В Виннице завтра будет +7°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +8°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+13°.
- В Одессе 12 октября - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +18°.
- В Херсоне в среду ночью +5°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +2°...+11°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +13°.
- В Днепре температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +3°...+15°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +13°.
Народные приметы на 12 октября
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12 октября - Феофана. Если на Феофана слышно гром, то впереди несколько теплых дней.