Во время отдыха на природе берегите ее, особенно в периоды сухой погоды.

Во многих областях Украины в течение ближайших дней объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, опасность будет сохраняться несколько дней подряд, с 5 по 8 июня:

"5-8 июня в северных, большинстве западных, центральных, южных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Что такое чрезвычайная пожарная опасность?

Это погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии источников возгорания.

Показатель напряженности естественной пожарной опасности (К), которым определяется класс пожарной опасности, находится в пределах от 5 тыс. до 20 тыс. градусов.

Синоптик Диденко прогнозирует похолодание в Украине

В ближайшие дни, 5-9 июня, в Украине будет теплая погода, местами температура будет достигать +27 градусов. Но уже вскоре дождей станет больше, нашу страну накроет похолодание, говорит синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на выходных, 10-11 июня, станет больше дождей и, соответственно, похолодает.

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