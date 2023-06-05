В течение рабочей недели температура воздуха в целом будет комфортной, а уже на выходных похолодает.

В ближайшие дни в Украине будет теплая погода, местами температура будет достигать +27 градусов. Но уже вскоре дождей станет больше, нашу страну накроет похолодание.

Об этом в своем Телеграмм-канале предупредила синоптик Наталья Диденко. Она назвала дату, когда украинцам ждать похолодания:

"Станет больше дождей на выходных, 10-11 июня и, соответственно, немного похолодает".

В целом 5-9 июня погода в Украине будет теплой, без жары, дождей маловато. Кратковременные осадки и грозы 6-го июня вероятны в западных областях Украины. В дневные часы немного может покапать в северной части. На остальной территории - антициклон, сухо и солнечно, говорит Диденко.

Теплее всего завтра будет в центре, на севере и юге, там температура достигнет +23...+27 градусов.

"В Киеве 6-го июня предполагается теплая погода, до +26 градусов. Без существенных осадков, разве ближе к вечеру может кое-где будет пару капель дождя", - прогнозирует синоптик.

Каким будет июнь 2023 в Украине

Июнь 2023 в Украине будет жарче, чем обычно, свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, средняя месячная температура ожидается на уровне 18-23° тепла, в горах будет 15-19°, что на 1-1.5° выше нормы. Осадки будут в пределах нормы.

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