Источник землетрясения находился в 125 километрах от границы с Украиной.

Сегодня, 3 ноября, в Румынии зафиксировали землетрясение, которое ощущалось в нескольких областях Украины и на территории Молдовы.

По данным Главного Центра специального контроля, магнитуда землетрясения составила 5,4 по шкале Рихтера.

"Зарегистрировано землетрясение с территории Румынии, которое ощущалось в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечается, источник землетрясения находился на территории Румынии в 125 километрах от границы с Украиной, на глубине около 140 километров.

"Землетрясение не несет угрозы для населения", - сообщили специалисты.

В ведомстве также напомнили, что последнее мощное землетрясение с территории Румынии было зарегистрировано 16 июля и 18 сентября с магнитудами 4,1 и 4,0 соответственно.

Последние землетрясения в Украине

Как сообщает Погода УНИАН, 7 сентября на западе Украины произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали из Ивано-Франковской области, возле населенного пункта Надворная. Тогда магнитуда землетрясения составила 2,2 по шкале Рихтера.

В начале октября землетрясение произошло в Черновицкой области. Тогда эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровск, на глубине 4 километров. Магнитуда землетрясения составила 2,4 по шкале Рихтера.

Вас также могут заинтересовать новости: