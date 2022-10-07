Магнитуда землетрясения составила 2,4 по шкале Рихтера.

В четверг, 6 октября, в Черновицкой области произошло землетрясение.

Об этом говорится в сообщении Главного Центра специального контроля.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровск, на глубине 4 километров. Магнитуда землетрясения составила 2,4 по шкале Рихтера.

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По данным специалистов, это землетрясение относится к неосязаемых. Интенсивность его колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Отметим, что последние землетрясения с территории Черновицкой области были зарегистрированы 5 февраля и два землетрясения 14 марта 2021 года с магнитудами 2,1, 2,1 и 2,2 соответственно.

Последние землетрясения в Украине

Напомним, 31 августа около 12:42 в Тернопольской области зафиксировали землетрясение. Тогда подземные толчки зафиксировали из Тернопольской области, возле населенного пункта Монастыриска. Магнитуда землетрясения составила 2,5 по шкале Рихтера.

В среду, 7 сентября, на западе Украины произошел землетрясение. Подземные толчки зафиксировали из Ивано-Франковской области, возле населенного пункта Надворная. Тогда магнитуда землетрясения составила 2,2 по шкале Рихтера.

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