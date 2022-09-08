Магнитуда землетрясения составила 2,2 по шкале Рихтера.

В среду, 7 сентября, на западе Украины произошло землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали из Ивано-Франковской области, возле населенного пункта Надворная.

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Как сообщается, магнитуда землетрясения составила 2,2 по шкале Рихтера.

Напомним, 31 августа около 12:42 в Тернопольской области зафиксировали землетрясение. Тогда подземные толчки зафиксировали из Тернопольской области, возле населенного пункта Монастыриска. Магнитуда землетрясения составила 2,5 по шкале Рихтера.

Также 5 сентября сильное землетрясение произошло в провинции Сычуань в Китае. Оно стало сильнейшим в регионе с 2017 года. По последним данным подтверждена гибель 74 человек, еще 26 человек пропали без вести.

Как сообщал УНИАН, в июне Афганистан всколыхнуло мощное землетрясение. Тогда жертвами стихии стали более 1000 человек, еще более 1500 получили ранения. Толчки ощущались более чем в 500 километрах на территории Афганистана, Пакистана и Индии. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло рано утром, когда многие люди спали, силой 6,1 балла на глубине около 51 километра.

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