Осадков в столице 10 ноября не ожидается.

Перед выходными, 10 ноября, в Киеве ожидаются солнечные прояснения, будет сухо и довольно прохладно, а также немного усилится ветер. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +4°...+5°, а днем столбики термометров покажут +9°...+11°. В течение дня будет облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер будет южного и юго-восточного направлений, его скорость составит 2,4 - 3,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-750 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +11°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Тернополе 10 ноября ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +4°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +4° днем +11°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+9°.

В Одессе 10 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +11°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+9°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+13°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

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