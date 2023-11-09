Теплее всего будет в Одесской области, где столбики термометров покажут +16°.

Перед выходными, 10 ноября, погода в Украине останется без существенных изменений. Дождей в стране не ожидается, а температура практически по всей стране будет на уровне +9°...+12°. Лишь на юге традиционно будет чуть теплее, +11°...+16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +11°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +11°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Тернополе 10 ноября ночью будет +2°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +4°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +4° днем +11°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+9°.

В Одессе 10 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +11°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+9°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+13°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

Приметы погоды 10 ноября

Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно - в середине декабря будут сильные морозы.

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