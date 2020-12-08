Распускающийся сад посреди декабря: в Николаевской области зацвели яблони (видео)

Зимнее цветение яблонь спровоцировал стресс.

В Николаевской области цветут яблони: иллюстрация / фото УНИАН

В Николаевской области зацвели яблони. На кадрах очевидцев — с десяток молодых деревьев, украшенных белыми цветами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Специалисты убеждены: такое зимнее цветение яблонь спровоцировал стресс. Год был засушливым, а осенью полили обильные дожди. И многие растения теперь ведут себя аномально. В ноябре плодоносила малина и цвела сирень, а теперь пришла очередь яблонь.

Самый жаркий ноябрь за 40 лет

Прошлый месяц был самым жарким ноябрем для мира за всю историю наблюдений, а в Европе наблюдался второй подряд самый жаркий месяц.

В частности, анализ температуры поверхности и воздуха показал, что ноябрь этого года была на 0,77° теплее, чем в среднем за 30 лет (1981-2010 годах) – и на 0,13° выше предыдущего рекорда 2016 и 2019 годов.