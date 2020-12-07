Ноябрь стал самым жарким в мире за последние 40 лет

Температуры ниже средних были лишь в некоторых частях Азии, Северной Африки, Канады, Гренландии, а также Западной Антарктики.

Этот ноябрь стал одним из самых теплых \ фото REUTERS

Прошлый месяц был самым жарким ноябрем для мира за всю историю наблюдений, в Европе наблюдался второй подряд самый жаркий месяц.

Читайте также Нынешняя осень в Киеве стала самой теплой за 140 лет наблюденийОб этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Службу по изменению климата по программе Евросоюза "Коперник".

В частности, анализ температуры поверхности и воздуха показал, что ноябрь в этом году был на 0,77°C теплее, чем в среднем за 30 лет 1981-2010 годов – и на 0,13°C выше предыдущего рекорда 2016 и 2019 годов.

Температуры ниже средних были лишь в некоторых частях Азии, Северной Африки, Канады, Гренландии, а также Западной Антарктики.

В то же время, в Арктике и на большей части Сибири в прошлом месяце температуры были значительно выше, чем обычно, и выше, чем в среднем в США, Южной Америке, южной части Африки, восточной Антарктиде и большей части Австралии.

Аномальные температуры на Земле

В Службе "Коперник" полагают, что 2020 год может оказаться по теплоте на уровне 2016 года, текущего рекордсмена.

На прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация заявила, что 2020 год будет одним из трех самых жарких из когда-либо зарегистрированных.