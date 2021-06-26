В Киевской области выпал град \ Фейсбук Gennady Kalensky
В Киевской области после невыносимой жары выпал град размером с куриное яйцо.
Сообщество dtp.kiev.ua в соцсети опубликовало видео с градом, снятое в селе Бобрица Бучанского района, которое находится в 10 км от Киева. Отмечается, что град в диаметре достигал около 5 см.
Пользователи соцсетей также сообщают о большом по размерам граде в Белогородке, которая находится на том же направлении, но ближе к Киеву.
Также сообщается о крупном граде в Фастове и Боярке.
Фейсбук Tetiana Kamenska
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