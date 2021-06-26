Завтра в северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни.

Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в большинстве областей Украины. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«26 июня в западных, днем ​​северных и южных областях, 27 июня в Украине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; днем 26 июня в западных, 27 июня в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни (I уровень опасности, желтый)», - сказано в сообщении.

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Сегодня также гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

На реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями. Из-за этого возможны подтопления, а в горах - сход селевых паводков.

Напомним, сегодня грозовые дожди распространятся почти по всей Украине.

Погода в Киеве

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве. Сегодня будет гроза. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Специалисты Департамента муниципальной безопасности КГГА призвали при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, за минувшие сутки в Украине в результате непогоды остались без света более 800 населенных пунктов.

Кроме того, в Ривненской области в результате непогоды падали деревья, также от удара молнии пострадал один человек.

Днем 25 мая Львов накрыла мощная буря и ливень.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ривному, Киеве, а также на Закарпатье.

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Автор: Виктория Токарева