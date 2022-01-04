3 января в Киеве впервые за 142 года температура поднялась до +8,2°.

В Киеве год начался с температурных рекордов - зарегистрированная температура характерная для октября.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"3 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +4,3°С, что на 0,3°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года", - сообщили специалисты.

Как отмечается, климатическая норма была превышена на 7,3 градуса, что соответствует погоде конца октября.

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"Максимальная температура в столице поднялась до +8,2°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1°С", - говорится в сообщении.

Напомним, метеорологическая зима в Киеве в этом сезоне наступила в конце декабря. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся 20 декабря - зима пришла на 3 недели позже климатической нормы.

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