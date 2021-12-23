В этом году зима пришла в столицу на 3 недели позже нормы.

В Киев пришла метеорологическая зима.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся 20 декабря. Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице", - сообщили климатологи.

По данным специалистов, в этом году зима пришла на 3 недели позже климатической нормы.

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Как сообщается, 20 декабря среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составила -0,2 °С и, по прогнозам Украинского гидрометцентра, отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

В обсерватории напомнили, что раньше всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позже – 29 декабря в 2015 году.

Погода в Киеве сегодня, 23 декабря

По прогнозу Погода УНИАН, сегодня в Киеве будет морозный, но солнечный день. Днем столбики термометров максимально поднимутся до -8°. Ветер будет дуть западный, а его скорость составит 1,2 - 1,7 м/с.

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