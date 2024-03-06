Предупреждение об опасных гидрологических явлениях оглошено также и по территории Киевской области.

В Киеве и Киевской области объявлено предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В частности, 6-7 марта на приустьевом участке Припяти в зоне ЧАЭС будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением поймы в Киевской области. Из-за этого объявлен І уровень опасности - желтый.

Также в эти дни в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на Днепре в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с удержанием отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Из-за этого также объявлен І уровень опасности.

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Аномальный паводок в Украине в 2023 году - подробности

Весной 2023 года в Украине произошел аномально сильный паводок. По данным экспертов, тогда наводнение началось на территории Беларуси, где было много осадков. А в Украине произошел аномальный зимний паводок, которого не наблюдали в течение десятилетий.

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