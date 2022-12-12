Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде.

В Киеве и Киевской области объявили І уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, 13 декабря на дорогах ожидается гололедица.

В целом, по данным синоптиков, на Киевщине во вторник ожидается облачная погода. Без существенных осадков, только в юго-восточных районах Киевщине днем небольшой снег.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость будет 7-12 м/с. Температура ночью и днем 1-6° мороза; в Киеве ночью и днем ожидается 1-3° мороза.

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В Украине на 13 декабря объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Так, 13 декабря на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, ожидается гололедица.

Также днем в центральных (кроме Винницкой), Харьковской и Сумской областях ожидается значительный снег и мокрый снег и его налипание. А на востоке страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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