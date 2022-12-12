В течение дня температура в Киеве поднимется всего до +3 градусов.

Неделя в Киеве начнется с резкого похолодания. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня воздух в столице прогреется всего до +3°. Ожидается пасмурная погода, сплошная облачность. Возможен снег.

Ощущение холода добавит сильный ветер, скорость которого будет 3 - 5,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 733-740 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем -2°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -2°.

В Тернополе 12 декабря ночью будет -3°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -2°...0°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -3, днем 0°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+10°, дождь.

В Одессе 12 декабря - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +12°.

В Херсоне в понедельник ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +10°...+14°, легкий дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +5°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +6°.

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