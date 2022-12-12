13 декабря во многих областях Украины будет действовать желтый уровень опасности.

В Украине 13 декабря ожидается ухудшение погоды. В частности, Укргидрометцентр прогнозирует снегопады, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер.

Из-за непогоды на завтра синоптики объявили в большинстве областей Украины I уровень опасности.

"13 декабря на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица", - говорится в предупреждении.

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Также днем в центральных (кроме Винницкой), Харьковской и Сумской областях ожидается значительный снег и мокрый снег, а также налипание мокрого снега. А на востоке страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ухудшение погоды в Украине: что известно

В Украине в начале текущей недели ожидается похолодание, которое будет сопровождаться осадками. По словам синоптика Игоря Кибальчича, снежный покров ожидается лишь местами, но будет крайне неустойчивым.

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, метели, которые сейчас накрыли Львовскую, Волынскую и Ривненскую области, в ближайшие дни пойдут дальше в центр и на восток Украины.

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