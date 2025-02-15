На высокогорье облачно, туман и дует не очень сильный ветер.

Сегодня утром в Карпатах ударил сильный мороз. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

По их данным, по состоянию на 09:00 на горе Поп Иван облачно, туман, ветер северо-западный 4 м/с, а температура воздуха упала до -20°С.

Спасатели опубликовали фото с вершины. На изображении видно заснеженный горный пейзаж с глубокими сугробами и обледенелыми конструкциями. Солнце светит сквозь туманную дымку, создавая атмосферу зимней морозной погоды.

Видео дня

Поп Иван Черногорский является одной из самых высоких вершин Карпат. Ее высота составляет около 2020 метров.

Погода в Украине меняется - прогноз

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 15 февраля погода в Украине значительно ухудшится.

Снег и мокрый снег ожидается в центральных областях, в восточной части Украины и на юге. Кое-где осадки могут быть сильными и с дождем. Ситуация на дорогах осложнится, ожидается налипание мокрого снега и ухудшение видимости.

Кроме этого начнет затекать с севера холодный воздух. Из-за этого на дорогах появится опасная гололедица.

По данным Наталки Диденко, к резкому изменению погоды присоединится порывистый северо-западный ветер. В целом сегодня-завтра снова ожидается похолодание, возобновятся морозы.

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