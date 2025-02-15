Сегодня утром в Карпатах ударил сильный мороз. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.
По их данным, по состоянию на 09:00 на горе Поп Иван облачно, туман, ветер северо-западный 4 м/с, а температура воздуха упала до -20°С.
Спасатели опубликовали фото с вершины. На изображении видно заснеженный горный пейзаж с глубокими сугробами и обледенелыми конструкциями. Солнце светит сквозь туманную дымку, создавая атмосферу зимней морозной погоды.
Поп Иван Черногорский является одной из самых высоких вершин Карпат. Ее высота составляет около 2020 метров.
Погода в Украине меняется - прогноз
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 15 февраля погода в Украине значительно ухудшится.
Снег и мокрый снег ожидается в центральных областях, в восточной части Украины и на юге. Кое-где осадки могут быть сильными и с дождем. Ситуация на дорогах осложнится, ожидается налипание мокрого снега и ухудшение видимости.
Кроме этого начнет затекать с севера холодный воздух. Из-за этого на дорогах появится опасная гололедица.
По данным Наталки Диденко, к резкому изменению погоды присоединится порывистый северо-западный ветер. В целом сегодня-завтра снова ожидается похолодание, возобновятся морозы.