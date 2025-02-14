Во многих областях ожидаются сильные осадки, усилится ветер и похолодает.

В субботу, 15 февраля, в Украине значительно ухудшится погода. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, сейчас через Украину проходит атмосферный фронт. Сегодня он принесет снег на запад и север Украины, ближе к ночи придет и в центральную часть, а завтра снег и мокрый снег ожидается в центральных областях, в восточной части Украины и на юге. В то же время север и запад в субботу окажутся уже в тылу этого атмосферного фронта.

По словам синоптика, мокрый снег может объединяться с дождем на юге и юго-востоке Украины из-за потепления.

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"Осадки 15-го февраля местами ожидаются сильными, на дорогах центра, востока и юга вероятно усложнение ситуации, местами налипание мокрого снега, видимость ухудшится", - предупредила Наталья Диденко.

Кроме этого после снега, мокрого снега и даже дождя после сегодняшнего потепления днем 15 февраля начнет затекать с севера холодный воздух. Из-за этого на дорогах появится опасная гололедица.

"Водители, будьте особенно внимательными в субботу-воскресенье", - предостерегла эксперт по погоде.

По ее данным, к резкому изменению погоды присоединится порывистый северо-западный ветер. С 15-16 февраля снова ожидается похолодание, возобновятся морозы.

Погода в Киеве - прогноз на 15 февраля

В Киеве 15-го февраля пройдет без осадков, прогнозирует Наталка Диденко, но на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью и днем составит -4...-6 градусов.

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