Во многих областях даже днем снова будут морозы.

Сегодня, 15 февраля, погода в Украине снова начнет меняться. После кратковременного потепления столбики термометров поползут вниз, ветер усилится, а во многих областях пройдет снег и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны будет преимущественно сухо, с солнечными прояснениями. Температура днем упадет до -1°...-5°, только на Закарпатье еще сохранится более теплая погода до +2°.

Жителей севера Украины ждет преимущественно пасмурная погода с температурой днем -2°...-4°. Солнечные прояснения ожидаются только на крайнем севере, местами будет снежить.

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Пасмурная и мокрая погода ждет сегодня жетелей востока Украины. Тут столбики термометров покажут 0°...+2°, но будет много осадков в виде снега и мокрого снега.

Снежить сегодня будет и в большинстве центральных областей. Тут будет пасмурно, а столбики термометров покажут -2° в Винницкой области и до 0°...+3° - на остальной территории.

На юге Украины сегодня также будет пасмурно и много. Осадки тут ожидаются в виде снега, мокрого снега и снега с дождем. Столбики термометров покажут +1°...+5°, в Крыму - до +7°.

15 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

15 февраля - день памяти святого апостола Анисима. Если солнце появится сквозь облака - к оттепели.

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