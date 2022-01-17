Синоптики дают неутешительные прогнозы погоды.

Непогода бушует на Закарпатье. Сильные снегопады и шквальный ветер не только испортили отдых туристам, но и принесли немало бед

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Еще утром столбики термометров опустились до -5, из-за чего дороги по всей области сковала гололедица. Из-за скольких дорог произошло как минимум одно ДТП. Водителя занесло в кювет. Автомобиль сильно разбит, но предварительно, обошлось без пострадавших. При этом с самого утра бушует сильный ветер, а позже пошел снег.

На высокогорье ситуация еще хуже – разыгралась метель. В связи с этим спасатели запретили походы в горы из-за высокой вероятности схождения лавин.

Читайте такжеВ Украину возвращаются 10-градусные морозы: где и когда будет холодрыга (карта)Повлияла непогода и на работу горнолыжных комплексов. В частности, на курорте Пилипец сильный ветер раскачивает кресла подъемников, поэтому кататься лыжникам запретили, а подъемники отключили.

"Кресла сильно раскачиваются и могут удариться об опору, из-за чего люди могут травмироваться", - рассказали на курорте.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ждать на улучшение погоды ждать не стоит – будет снежно и ветрено, а на дорогах гололедица.

Как ранее сообщал УНИАН, на 17 января по всей Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Утром и днем в Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

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