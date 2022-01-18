Синоптик Наталья Птуха прогнозирует в Украине мороз до -13°. По ее словам, после Крещения в Украине чуть потеплеет, а на выходных вновь начнется похолодание.

До конца недели Украинцев ждут температурные "качели". На Крещение усилятся морозы, затем чуть потеплеет, а на выходных опять вернется "минус".

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщает "Обозреватель".

По ее словам, с 19 января на территорию Украины будет влиять поле повышенного давления. Поэтому погода станет спокойнее, ветер постепенно утихнет. Будет преимущественно без осадков, а утром даже возможны прояснения. При этом температура немного снизится.

" В целом по Украине будем иметь -5… -10 градусов, на севере и востоке до -13 градусов. В дневные часы 0… -5 градусов. В западной и южной части Украины ночью будет -2… -7 градусов, а днем около 0. На дорогах будет сохраняться гололедица", - рассказала синоптик.

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Погода на Крещение в Киеве

По словам Натальи Птухи, в Киеве 19 января ночью будет -4... -6 градусов мороза, а в дневные часы -1... -3 градуса.

Погода на Крещение во Львове

Во Львове будет погода преимущественно без осадков. Будет мороз. Ночью -3... -4 градуса, днем 0... -2 градуса.

Погода на Крещение в Харькове

В Харькове, по данным синоптика, будет немного прохладнее. Днем и ночью там будет -8… -9 градусов. Будет преимущественно облачно, а ночью возможен небольшой снежок.

"В конце недели в Украине из-за прохождения атмосферного фронта снова будут колебания температуры", - говорит синоптик.

По ее данным, 20 января есть тенденция к повышению температуры, хоть и не сильному.

"Например, ночью ожидается 0… -6 градусов, днем -1… +3 градуса, на юге до +5 градусов. На востоке и северо-востоке страны температура опустится до ночных показателей -6... -12 градусов, днем 0... -6 градусов", - рассказала она.

А на выходных столбики термометров в Украине снова начнут снижаться, однако похолодание будет "не резким, а умеренным".

"Возвращается небольшой мороз, он будет и днем, и ночью. К примеру, в Киеве ночью ожидается -3... -5 градусов, днем -1... -3 градуса", - сказала Наталья Птуха.

Напомним, согласно данным Укргидрометцентра, в ближайшие несколько дней в Украине будет постепенно холодать. Максимально столбики термометров опустятся на Крещение, 19 января, когда ночью температура будет до -10°. Затем начнется небольшое потепление.

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