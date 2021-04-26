Зима не спешит покидать горную местность.

В Карпатах продолжается снегопад, температура держится на уровне -5°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 26 апреля в связи с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Сильные заморозки в Украине

26-27 апреля ночью в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3°.

Таким погодным условиям придан II уровень опасности - оранжевый.

В южных областях-заморозки на поверхности почвы 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Пилипчак