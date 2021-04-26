Таким погодным условиям придан II уровень опасности.

26-27 апреля ночью в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3°.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте такжеДожди отступили: сегодня в Украине выглянет солнце и потеплеет до +10° (карта)

Таким погодным условиям придан II уровень опасности - оранжевый.

В южных областях - заморозки на поверхности почвы 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на май от народного синоптика

В этом году весна наступает поздно, однако на православную Пасху, 2 мая, будет теплая погода.

Народный синоптик Леонид Горбань объясняет такую холодную пору, в том числе и медленный рост растений, влиянием Сатурна.

"Весна такая и должна быть в этом году. 2021 год под управлением Сатурна, годы Сатурна все переворачивают, в весну вносят зиму. Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно растет. Вдобавок к этому еще и Пасха этого года поздно, 2 мая. Естественная закономерность, что к Пасхе никогда нет тепла", - сказал он.

В начале мая будут дожди и заморозки, но в конце месяца придет настоящая жара.

"1-2 мая будет тепло, 3 мая ожидается дождь, а с 4 мая в Украину придет похолодание с заморозками, которое будет держаться до 7 числа. В период от 8 до 11 мая будет тепло, но пасмурно, 12-21 мая - ясно и тепло, 22-23 мая - дожди и в конце месяца - жара, в последний день месяца, 30 мая, будет идти дождь", - поделился Горбань.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак